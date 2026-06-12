Раскрыты подробности мощного удара по объекту под Киевом

На нефтебазе под Киевом начался масштабный пожар после прилета российского дрона. Об этом Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Пожарные до сих пор не могут справиться с возгоранием. Военблогер Борис Рожин предположил, что целью удара стала нефтебаза в селе Переяславское Бориспольского района. В пользу этой версии говорит то, что в зоне прилета находились бензовозы, из-за опасений повторного удара они спешно покинули опасный район.

О мощном взрыве и пожаре в Киевской области сообщалось вечером 11 июня. Тогда в небо поднялся столб черного дыма, который виден за многие километры.