Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский в интервью РИА Новости заявил, что некоторые французы выражают готовность вступить в ряды Вооружённых сил Российской Федерации.

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По его словам, в последнее время российские дипломаты всё чаще слышат слова поддержки от простых французов, а также заявления о желании некоторых из них присоединиться к российской армии.

Напомним, в апреле 2025 года, президент РФ Владимир Путин уже сообщал, что отдельные граждане Франции воюют на стороне России в зоне специальной военной операции, и называл их подразделение «Нормандия - Неман».

Ранее сообщалось, что премьер Италии устроила скандал из-за разногласий по поводу помощи Киеву.