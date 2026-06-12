Истребитель F-35 подал сигнал бедствия над ОАЭ

Американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия, пролетая над территорией ОАЭ. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. По данным портала, воздушное судно подало сигнал 7700 во время полета над ОАЭ, недалеко от Ормузского пролива. Этот код может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. После этого истребитель сделал круг и вернулся в аэропорт Абу-Даби.

© Газета.ru

Официальной информации о произошедшем в настоящее время нет. В ночь на 10 июня Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану после потери американского вертолета AH-64 Apache в районе Ормузского пролива.

В Белом доме заявляли, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками.

11 июня постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США должны гарантировать отсутствие новых ударов по Ирану, прежде чем требовать доступа инспекторов к ядерным объектам.