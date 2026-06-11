Россия при любом раскладе добьётся своих целей в зоне проведения специальной операции, полностью освободив Донбасс.

Об этом говорится в статье чешского издания Lidovky, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Авторы публикации, в частности, считаю, что все западные союзники Киева, должны сейчас в первую очередь сосредоточиться на дипломатическом решении трагического конфликта на Украине.

«А точнее они должны склонить руководство «незалежной» к территориальным уступкам, которых требует побеждающая Россия, как и предлагали уже Дональд Трамп на относительно недавних переговорах на Аляске», – пишет СМИ.

При этом подчёркивается, что с огромной долей уверенности можно предполагать, что «Россия всё равно добьется своих целей и заберет весь Донбасс».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным Минобороны российская армия полностью установила контроль над восточной частью Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и вышла на её северо-восточные окраины.

Сводки СВО, 11 июня, главное — в материале «Свободной Прессы»

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