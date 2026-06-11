СNN: Тегеран подготовил ловушку для США на острове Харк

Тегеран на протяжении последних месяцев активно укреплял остров Харк, готовился к его обороне от США, передает телеканал CCN cо ссылкой на источники.

Харк — коралловый остров в Персидском заливе, принадлежащий Ирану. Входит в состав провинции Бушер. Длина — около 8 км, ширина — от 4 до 5 км. В 1970-е годы стал главным пунктом нефтяного экспорта республики.

В настоящий момент на острове сосредоточены резервуарные парки общей ёмкостью около 28–30 млн баррелей, погрузочные терминалы и сложная сеть трубопроводов. В резервуары поступает нефть с морских месторождений Абузар, Форузан и Доруд, а также с материковых полей, включая Ахваз, Марун и Гасчаран.

«Иран готовится к возможной высадке военных США на остров Харк. Тегеран заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы», — отметили журналисты.

Обозреватели пояснили, что иранские саперы устроили минные поля на побережье, подготовили ловушки. Они добавили, что остров в целом является огромной ловушкой.

CNN: военные предупредили Трампа о рисках, связанных с захватом острова Харк

Военные эксперты предупреждают, подчеркнули авторы статьи, что попытка высадить десант на остров приведет к печальным последствиям.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что, «неправильные стратегии и импульсивные решения приведут к ухудшению ситуации». Он добавил, что разрушение энергетической инфраструктуры приведет к эскалации конфликта, к жесткому ответу со стороны Ирана.