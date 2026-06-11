Немецкий оборонный концерн может перенести производство украинских ракет в ФРГ

Немецкий оборонный концерн Diehl Defence планирует перенести в Германию производство украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщает Financial Times.

Эту информацию подтвердил директор концерна Хельмут Раух. По его словам, объекты военно-промышленного комплекса на Украине регулярно попадают под российские удары. Кроме того, на немецком производстве Diehl Defence на ракеты могут поставить более продвинутую систему наведения.

«Немецкий производитель ракетной техники Diehl Defence надеется перенести производство украинской крылатой ракеты "Фламинго" в Германию», — сообщает источник.

Отмечается, что концерн уже подписал соглашение с компанией Fire Point, которая занимается производством ракет «Фламинго».

Ранее первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев призвал ликвидировать европейское производство вооружения.