Украина бросила против Вооруженных сил (ВС) России редкую технику стран НАТО в зоне специальной военной операции (СВО). Это следует из сводки, опубликованной российским министерством обороны.

По сообщению оборонного ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Запад» и «Восток» Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили британский бронетранспортер (БТР) Spartan, американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV и французский БТР VAB. Указанная техника ранее редко встречалась в сводках Минобороны.

Все перечисленные броневики были уничтожены российскими военными.

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Также в Минобороны сообщили, что всего с начала СВО ВС России уничтожили 1733 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 832 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что ВСУ применили в зоне СВО «машину апокалипсиса».