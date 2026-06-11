Назван вероятный очаг конфликта России с Европой
Калининград, в случае конфликта России и Европы, может стать одной из точек противостояния, рассказал профессор Чикагского университета Миршаймер. Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
По его мнению, кроме украинского, есть еще «шесть потенциальных очагов возгорания»: Белоруссия, Арктика, Молдавия, Калининград, Балтийское и Черное моря.
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«Все это потенциальные очаги напряженности, в которых может возникнуть конфликт между Россией, с одной стороны, и европейцами — с другой, или украинцами — с другой», — разъяснил исследователь.
Ученый предположил, что в ближайшей перспективе Восточная Европа станет очень опасным регионом.
Ранее российские официальные лица сообщили, что НАТО наращивает активность на российской границе, проводит масштабные маневры, готовится к возможному конфликту.
В Белоруссии, в свою очередь, заметили, что Польша и Украина идут по пути эскалации напряженности, пытаются оказать давление на Минск.