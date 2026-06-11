Американский военный самолет экстренно сел в Дрездене

Американский военный самолет, как пишет издание Stars and Stripes, совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена. Причиной стала техническая неполадка.

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Со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африке Мэттью Блюбау издание сообщает, что «техническая проблема на борту самолета» армии США привела к экстренной посадке в аэропорту Дрездена.

В результате инцидента, произошедшего 9 июня, пострадавших нет. Экстренную посадку, как уточняется, произвел самолет Cessna. Эти летательные аппараты, как правило, используются американскими военными для обучения летчиков, разведки, а также доставки грузов.

В свою очередь, воздушная гавань Дрездена обслуживает преимущественно коммерческие самолеты. Однако известно, что ВС США используются его в качестве перевалочного пункта при проведении европейских операций.