Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска

Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска в ДНР по мере приближения к нему ВС РФ. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

По его информации, заводы переносятся в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области. В статье говорится, что предварительная работа в рамках этой операции, получившей название "Новый Краматорск", началась еще в начале 2022 года и набрала обороты по мере приближения российских войск.

"Мало кто думает, что осталось много времени", - говорится в статье.

The Economist сообщает, что на запад уже переместились 3,5 тыс. рабочих.

Полковник высказался о продвижении российских войск в зоне СВО

В начале июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС о проблемах с логистикой у Вооруженных сил Украины под Краматорском в ДНР из-за ударов российских войск беспилотных систем. Он также рассказал, что оборона ВСУ на участке Краматорск - Дружковка проседает во многих местах, у Киева не хватает ресурсов наращивать обороноспособность своих подразделений.