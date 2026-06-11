Сальдо заявил об усилении атак ВСУ на гражданские объекты Херсонской области

ВСУ в последние недели усилили атаки на гражданские объекты в Херсонской области.

Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в обращении к жителям, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы региона, под удары попадают автозаправочные станции, дороги, транспортные развязки и мосты.

«В последние недели противником предпринимаются самые изощрённые и подлые атаки на гражданские объекты, среди которых заправочные станции, дороги и их развязки, мосты. Всё это нарушает нашу привычную мирную жизнь», — сказал Сальдо.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска в ночное время атаковали мосты в Херсонской области.