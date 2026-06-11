Стало известно об эвакуации Киевом жителей и предприятий из Краматорска

Киевский режим в спешке эвакуирует заводы из Краматорска.

Об этом сообщает британское издание The Economist.

«Украина переносит свое промышленное сердце на запад», — говорится в статье.

По информации источника, первые попытки переноса из Краматорска и Славянска металлообрабатывающих и станкостроительных предприятий были предприняты еще в 2022 году. Сегодня, когда российские войска находятся в 14 километрах от окраины Краматорска, темпы перемещения предприятий значительно ускорились — заводы переносят в «сонный городок» Перечин на западной границе страны, туда уже эвакуированы более 3500 рабочих краматорских предприятий, пишет автор материала.

Недавно Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) — ведущее машиностроительное предприятие Краматорска — объявил о своем закрытии, сокращении или перемещении рабочего персонала, отмечается в статье.

В начале июня из города начали принудительно вывозить семьи с детьми, информирует издание.