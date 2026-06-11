Названы возможные варианты укрепления обороны Крыма

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о том, как можно усилить обороноспособность Крыма. Об этом сообщает News.ru.

По словам Кнутова, ПВО Крыма можно усилить с помощью привлечения добровольцев из подразделений БАРС или частных охранных предприятий (ЧОП). При этом эксперт подчеркнул, что им потребуется профессиональное военное снаряжение и оружие.

«БАРСы или ЧОПы — что-то должно быть в виде мобильных групп. Причем они должны иметь в своем распоряжении целый арсенал средств: машины, зенитные пулеметы, ПЗРК, небольшие комплексы РЭБ для защиты боевого расчета, а также стрелковое оружие, включая дробовики, и средства наблюдения: бинокли, приборы ночного видения», — заявил он.

Кнутов добавил, что хорошим дополнением к крымским системам ПВО могут стать дроны-перехватчики. Такие беспилотники стоят значительно дешевле зенитных ракет, при этом предоставляют больше возможностей.

«Самое перспективное сейчас средство борьбы с вражескими БПЛА — это наши дроны ПВО. Нужно срочно налаживать их выпуск и обучать дроноводов умению сбивать дроны противника — как самолетного типа, так и обычные. Это во многом поможет решить проблему», — считает он.

Ранее в Крыму объявляли ракетную опасность.