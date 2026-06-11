Раскрыто значение последних успехов ВС РФ в Константиновке

Константиновка - южный ключ к славянско-краматорской агломерации. Свежая сводка Минобороны показывает уверенное развитие наступления: восточная часть города полностью под контролем российских войск, штурмовые подразделения вышли на северо-восточные окраины и продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода идёт уничтожение окружённых подразделений противника. Параллельно, на флангах, за последние дни освобождены Молочарка (во вторник) и Роскошное (в четверг) - и это не просто точки на карте, а логичные элементы одного замысла.

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Проспект в котле

Ключ к пониманию текущего успеха - событие 6 июня. Тогда штурмовые подразделения перерезали проспект Олексы Тихого (проспект Ленина), центральную транспортную артерию Константиновки и часть важнейшей для обороны ВСУ на Донбассе трассы снабжения H-20. Эта магистраль служила главной рокадой внутри города, позволявшей противнику перебрасывать резервы между северными и южными кварталами, держать под огневым контролем широкие проспекты и превращать многоэтажную застройку в систему перекрёстного огня.

Перехват проспекта рассёк гарнизон на изолированные очаги и запустил цепную реакцию. Именно ее результаты мы сейчас и наблюдаем: блокированный в юго-западной части и на заводе противник бьется в конвульсиях, а наши подразделения методично расширяют зону контроля, в том числе двигаясь на запад и север от города.

Фланги: почему контроль над Молочаркой и Роскошным так важен

Не менее важно то, что происходит на флангах. Во вторник освобождена Молочарка, в четверг - Роскошное. Если посмотреть на карту, становится понятен замысел.

Молочарка - населённый пункт севернее Константиновки, чуть выше Новодмитровки. Её освобождение решает сразу две задачи:

1. обеспечение северного фланга. Наши подразделения, вошедшие в восточную и северо-восточную часть Константиновки, теперь прикрыты с севера от возможных контратак со стороны Краматорска.

2. перехват путей снабжения. Через этот район проходят дороги, связывающие северные кварталы Константиновки с Краматорской агломерацией. Взятие Молочарки затрудняет противнику манёвр резервами и сужает горловину снабжения.

Военные подняли флаг России над Константиновкой

Роскошное - находится западнее Константиновки, в районе Долгой Балки. Это движение в сторону Дружковки и Краматорска. Его освобождение означает:

1. охват Константиновского гарнизона с запада. Давление идёт уже не только с востока и юго-востока, но и с северо-западного направления. Противник в юго-западной части города и на территории завода оказывается в ещё более плотном полукольце.

2. создание плацдарма для удара на Дружковку. Роскошное - это шаг к перерезанию трассы Константиновка - Дружковка, о чём говорилось в прогнозе. Охват Дружковки с юго-востока становится реальной перспективой.

Пока основное внимание приковано к уличным боям в самой Константиновке, "Южная" группировка методично расширяет фронт на север и запад, выдавливая противника с соседних опорных пунктов. Это классическая тактика сжатия: город берется не только прямым штурмом, но и постепенным отсечением всех путей подхода и отхода. Молочарка и Роскошное - это закрытие северного и западного "окон", через которые ВСУ ещё могли цепляться за агломерацию.

Промежуточные итоги и перспективы

В совокупности Константиновка, Молочарка и Роскошное - это сжимающаяся дуга вокруг южного фланга славянско-краматорской агломерации.

Константиновка как город-логист, через который проходят основные магистрали к Краматорску и Славянску, перестает быть узлом сопротивления и превращается в наш опорный пункт для дальнейшего наступления. Освобождение фланговых населенников не оставляет противнику пространства для маневра и захлопывает окна снабжения. Логика наступления подсказывает следующий закономерный шаг - выход к Дружковке и разрыв единой оборонительной дуги, после чего вся южная логистика ВСУ в этом районе окажется под прямым огневым контролем. Это уже не локальные бои, а последовательное обрушение южного фаса обороны ВСУ в Донбассе.