Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что целями ВС РФ в Черниговской области стали пункты дислокации ВСУ и ракетные склады. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В последние несколько дней сообщалось о взрывах в Черниговской области. Появилась информация об ударах по связанным с ВСУ объектам в городе Сновск.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что наиболее серьезные последствия были зафиксированы в районе локомотивного депо, отмечают «Аргументы и факты». По его данным, ВСУ используют депо в качестве склада беспилотников.

«Кровопролитные бои»: военный рассказал о битве за Славянск и Краматорск

По информации Марочко, также под удар попал пункт временной дислокации ВСУ. По его словам, ВСУ активно наращивают силы в Черниговской области.