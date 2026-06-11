В НАТО объявили эпоху войн нового типа

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что ключевым фактором в современных вооружённых конфликтах становится работа с данными, получаемыми непосредственно с поля боя. Своё мнение он высказал на полях международной аэрокосмической выставки в Берлине, передаёт РИА Новости.

По словам Гринкевича, всё упирается в информацию. Тот, кто способен быстрее овладеть данными, оперативнее их передавать и применять к ним более совершенные алгоритмы, получит возможность гораздо эффективнее использовать любые имеющиеся на вооружении средства поражения.

Командующий также подчеркнул, что боевой опыт, накопленный в ходе военных действий на Украине и на Ближнем Востоке, наглядно продемонстрировал, как кардинально изменился характер современных войн.