Новости СВО сегодня: «Ланцеты» под Харьковом и удар по HIMARS

В четверг, 11 июня, в Минобороны России сообщили об ударах по военным объектам, позициям артиллерии и пунктам управления беспилотниками ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Ситуация на добропольском направлении

Российские военные из подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» провели операцию на добропольском направлении. Как рассказали в Минобороны РФ, они задействовали FPV-дроны самолетного типа «Молния-2» с термобарическими зарядами.

Целью стали пункты управления беспилотниками ВСУ, которые были оборудованы в заброшенных строениях. В результате точечных ударов эти объекты были полностью разрушены вместе с находившейся там техникой и терминалами связи.

Операция в Запорожской области

Во время воздушной разведки в Запорожской области российские расчеты БПЛА обнаружили позиции ствольной артиллерии ВСУ, сообщили в Минобороны. Позиции были замаскированы в лесополосе.

Для их ликвидации объединились операторы ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет». Совместными ударами они повредили защитные конструкции, вывели из строя сами орудия и поразили находившихся на позициях артиллеристов ВСУ.

«Ланцеты» под Харьковом

Операторы беспилотников ZALA во время мониторинга линии соприкосновения заметили скопление техники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Координаты объектов были переданы на командный пункт в режиме реального времени.

После этого к работе подключились расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет». Российские дроны преодолели расстояние более 50 километров и поразили найденные цели и склады с боеприпасами в Харьковской области.

Перехват в воздухе

В небе над Харьковской областью радиолокационные станции 27-й мотострелковой бригады засекли несколько украинских дронов. Операторы РЛС скоординировали действия с FPV-перехватчиками, которые дежурили в воздухе, отметили в Минобороны.

Российские БПЛА быстро настигли аппараты и уничтожили их тараном. В итоге в воздухе были сбиты четыре разведывательных дрона разных моделей, включая RQ-35 Heidrun, «Лелека-100», «Чаклун» и «Коготь».

Разведка в Сумской области

Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» с помощью тепловизоров и ночных камер обнаружили замаскированную самоходную артиллерийскую установку. После дополнительной проверки объекта по нему нанесли удар, полностью выведя технику из строя, рассказали в Минобороны.

Кроме того, операторы ударных дронов уничтожили наземный роботизированный комплекс, на котором ВСУ подвозили боеприпасы и провиант на передовую. Также под удар попали антенна связи и еще один пункт управления БПЛА.

Удар по HIMARS

Российские десантники заметили на правом берегу Днепра в Херсонской области американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на российских военных.

Информацию о цели передали на командный пункт, затем в указанный район был направлен ударный беспилотник. В результате точного попадания пусковая установка была уничтожена.

Контроль логистики в Донбассе

Операторы дронов ВС РФ нарушили снабжение украинских подразделений в Константиновке, сообщает РИА Новости. Из-за плотного контроля с воздуха ВСУ практически потеряли возможность свободно передвигаться на автомобилях, а также подвозить провизию или боеприпасы.

ВСУ попытались использовать гексакоптеры и наземных роботов для доставки грузов. Однако, по словам российских военных, только за первую неделю июня под Константиновкой они ликвидировали более 20 таких робототехнических комплексов и 19 машин, а также «открыли охоту» на тяжелые дроны типа «Баба-Яга».