Израильские силы вошли в две деревни на юге Сирии

Израильские силы, как передает сирийское госагентство SANA, вошли в две деревни в районе водохранилища Ярмука, что на западе провинции Дераа на юге страны.

ВС Израиля регулярно проводят рейды на сирийской территории, обычно в приграничных населенных пунктах провинции Кунейтра. Появление сил Израиля в соседней провинции Дераа фиксируется гораздо реже и вызывает дополнительную напряженность. Так, последний раз подобные действия предпринимались 21 мая.

«Силы израильской оккупации в четверг вошли в деревни Маария и Аль-Арида, - уточняется в сообщении. - В районе водохранилища Ярмука на западе провинции Дераа».

Сообщается, что израильские военные «установили несколько блокпостов», затруднив передвижение местных жителей.

Глава сирийского муниципалитета рассказал агентству, что израильские силы вошли в район на рассвете на военной технике и разместились у въезда в Маарию с восточной стороны «рядом с водяной скважиной». По его данным, военные досматривали проезжающий транспорт. Позднее израильские силы переместились к въезду в деревню Аль-Арида (между Маарией и Абедином), где также установили временные блокпосты и проводили усиленные проверки.

Действия израильских военных вызвали недовольство местных на фоне того, что они совпали с выездом школьников на экзамены. Отмечается, что по этой причине часть учащихся опоздала в экзаменационные центры.