Армия России уничтожила склад дронов ВСУ

Под удар ВС РФ в Харьковской области попал объект, на территории которого ВСУ хранили свои беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, опубликованную Минобороны России.

Операцию в районе поселка Великий Бурлук (Купянский район) провели специалисты российских войск беспилотных систем. Для ликвидации ангара с дронами был задействован ударный беспилотник «Герань».

Представленные Минобороны кадры объективного контроля позволяют оценить результаты операции. На видео зафиксирован момент попадания, а также масштабные разрушения, отмечает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска установили контроль над селом Охримовка в Харьковской области. СМИ писали, что это село было основным укрепленным районом ВСУ на севере Волчанского района.