Ближневосточные шахматы: эксперты объяснили «аккуратные» удары США и Ирана

Аналитики сходятся во мнении, что новое обострение конфликта Ирана и США связано со стремлением сторон «поиграть мускулами» на фоне тупика в переговорах и отсутствия реальных гарантий безопасности. Об этом пишут «Ведомости».

По мнению аналитиков, обе стороны используют тактику ограниченных военных акций для давления. Жесткая позиция региональных игроков и недоверие между Вашингтоном и Тегераном делают заключение прочного мира маловероятным.

Очередное обострение произошло после того, как ВС США нанесли серию ударов по объектам в южной части Ирана, включая порт Бендер-Аббас и остров Кешм. В Центральном командовании США назвали это ответом на уничтожение американского вертолета Apache.

Президент США Дональд Трамп заявил о разгроме иранских военно-воздушных и военно-морских сил, одновременно подтвердив готовность продолжать атаки и атаковать даже объекты гражданской инфраструктуры. Тегеран отреагировал незамедлительно, нанеся удары по американским объектам в Катаре, Иордании и Бахрейне, и предупредил, что ни одно нападение не останется без ответа.

Эксперты рассматривают эти обмены ударами как контролируемую попытку прощупать слабые стороны друг друга. Эксперт Центра ближневосточных исследований РАН Алексей Юрк предположил, что США и Иран пытаются силой добиться уступок за столом переговоров.

Аналитик предупредил, что ситуация может вылиться в масштабную войну из-за любых непредвиденных обстоятельств. Даже если дипломатам удастся составить мирное соглашение, оно, скорее всего, сведется к формальному меморандуму с максимально размытыми формулировками, которые позволят каждой из сторон объявить о собственной победе.

Иранист Исмагил Гибадуллин сравнил нынешние «аккуратные» атаки сторон с шахматной партией. По его мнению, это взвешенная «пристрелка», с помощью которой администрация Трампа рассчитывает принудить Тегеран к сделке. Однако иранист сомневается в успехе такой дипломатии, поскольку Белый дом не предлагает Ирану реальных гарантий безопасности, а иранское руководство не намерено делать политические подарки Вашингтону перед осенними выборами.

Усугубляет ситуацию влияние третьих сторон. Эксперт-иранист Анастасия Кислицына связывает затяжной характер конфликта с личной позицией израильского премьера Биньямина Нетаньяху. По её мнению, он успешно использует импульсивность Дональда Трампа и возможности своего лобби, чтобы втягивать Вашингтон в военные авантюры.