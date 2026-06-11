Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ начали применять тактику «выжженной земли» в Харьковской области, уничтожая жилые дома и хозяйственные постройки. По данным канала, таким способом они пытаются помешать продвижению ВС РФ и не дать им закрепиться на окраинах населенных пунктов в районе Купянска.

Как рассказали Mash российские военные, на протяжении последних шести месяцев ВСУ активно отселяли местных жителей, чтобы размещать в домах свои подразделения. По словам собеседников Mash, во время нынешнего отступления украинские силы поджигают оставляемые объекты, включая административные здания, укрытия и объекты сельского хозяйства.

Военные, ведущие операцию на этом направлении, фиксируют такие случаи в районе сел Стецковка, Редкодуб, Шиповатое и соседних населенных пунктов. Также Mash сообщил о случаях, когда украинские подразделения занимали жилые дома, оставляя мирных граждан в непосредственной близости.

Одиннадцатого июня в Минобороны России сообщили, что ВС РФ установили контроль на селом Охримовка в Харьковской области. Собеседник ТАСС в российских силовых структурах рассказал, что это село было основным укрепленным районом ВСУ на севере Волчанского района.