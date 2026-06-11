За последние три месяца в Европе уже произошло 11 инцидентов с украинскими беспилотниками. Киевский режим продолжает бомбить страны Европейского союза (ЕС) каждую неделю в ответ на закупку вооружений на десятки миллиардов евро. Об этом в четверг, 11 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале политик перечислила государства, на территории которых были замечены дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них — Эстония, Литва, Финляндия, Греция, Латвия, Финляндия.

Она также обратила внимание на то, что «безумие Банковой» уже вызвало правительственный кризис в Латвии, огромные логистические проблемы в Финляндии, экологические и социальные последствия для всей Восточной Европы.

— Впервые в истории НАТО — истребитель альянса сбивает дрон ракетой над территорией союзника. И каждый раз — одно и то же: «Надо дать Киеву больше денег». Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти, — написала Захарова в публикации.

Тем временем Британия и Польша в рамках подписанного соглашения назвали Российскую Федерацию «наиболее серьезной угрозой» своей безопасности и выразили намерение бороться с ней.