«Кровопролитные бои»: военный рассказал о битве за Славянск и Краматорск

В Славянске и Краматорске началась принудительная эвакуация семей с детьми, бои за эти города будут долгими и кровопролитными. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, российские войска уже подходят окрестностям Славянска и особенно Краматорска, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляли с 2014 года.

«Это достаточно урбанизированный район, там шахты, подземные коммуникации, которые могут использоваться ВСУ для обороны (…) Сказать, как долго будут длиться бои там, сложно, но бои будут кровопролитные», — отметил Матвийчук.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России взяли под контроль многоэтажки в Константиновке. При этом глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.