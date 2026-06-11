«Большая проблема»: как Зеленский готовит «убийцу» российских ракет

Разработка Украиной дешевого аналога противоракет для систем ПВО Patriot могла бы стать «большой проблемой» для России, но проект вряд ли увенчается успехом. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Украина, Великобритания, Франция, Германия на переговорах в Лондоне 7 июня обсудили меры по совместной разработке альтернативы американской системе ПВО Patriot. А глава компании - производителя украинской крылатой ракеты «Фламинго» Fire Point Денис Штилерман сообщил о «довольно успешном» летном испытании противоракетного перехватчика FP-7.x.

По словам военного обозревателя Влада Шлепченко, дефицит ракет для систем Patriot беспокоит Киев, так как это самое эффективное средство ПВО, которое есть у Украины.

«Если Украине удастся наладить массовое производство, как заявляют, дешевых противоракет, то это большая проблема для нас в плане нанесения ударов», - заявил он.

Однако эксперт назвал «сомнительной» перспективу появления такого оружия, так как создание противоракет, особенно способных перехватывать баллистические цели, является «высшим уровнем», на который способен очень ограниченный список стран.

«Это могут делать русские, американцы, китайцы и, наверное, израильтяне. Больше ни у кого таких технологий нет и способностей воспроизводить эти вещи тоже нет», - пояснил Влад Шлепченко.

По его мнению, появление подобных противоракет украинского производства возможно в том случае, если Киеву «пойдут навстречу и передадут какие-то данные, технологии».

«Но полного аналога они точно сделать не смогут. Поэтому с вероятностью 90% это просто распильный проект», - уверен он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сейчас уровень украинских ПВО не позволяет сбивать большую часть российских ракет.