Раскрыты истинные цели ударов ВСУ ракетами «Фламинго» по России
Депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что ВСУ могут использовать ракеты «Фламинго», пытаясь произвести впечатление на западных союзников Украины. Об этом сообщает News.ru.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО сбила четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». По мнению Толмачева, эти ракеты ВСУ запускают не для достижения военных результатов, а чтобы «перекрыть новости» о современном российском оружии.
««Фламинго» - это не оригинальная разработка, а «перекрашенные» ракеты. Настоящее оружие у Великобритании», - заявил депутат.
По его словам, на Украины «с гордостью» говорят, что «Фламинго» были вдохновлены ракетами времен нацистской Германии.
«Запуск таких ракет - попытка произвести впечатление на западных партнеров, которые требуют от Владимира Зеленского результата, в том числе медийного», - заключил Толмачев.
Ракета «Фламинго» была представлена в 2025 году. Зеленский тогда предрек новинке статус «самого успешного» оружия ВСУ из-за её дальнобойности. Он заявил о планах произвести около трех тысяч таких ракет, но в украинском парламенте эти обещания назвали популизмом, не имеющим отношения к реальным возможностям производства.