«Радиостанция Судного дня» передала новое необычное слово

УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое загадочное слово. Об этом свидетельствуют данные канала Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Сообщение появилось в эфире в 10:56 мск 11 июня. Было передано слово «шарфотол».

Вещание УВБ-76 ведется с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно в эфире слышно лишь монотонное жужжание и щелчки, за что в среде радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». При этом иногда появляются одно или несколько сообщений. Их адресаты неизвестны.

В частности, 28 мая в эфире УВБ-76 прозвучали четыре сообщения: «паранойя», «вигвам», «оттягивание» и «власяничный».