Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «ВФокусе Mail» рассказал, какой ответ глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский мог получить от США на его просьбу о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет для них.

По мнению собеседника издания, Соединенные Штаты могли дать положительный ответ на просьбу Зеленского, направив при этом лишь «символическую помощь» в виде 10-15 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, запаса которых хватит всего на один-два дня боевых действий.

В связи с этим, как заметил Кнутов, Зеленский во время визита в Таллин не мог сказать, что Вашингтон отказал или помог ему, а заявление о «символической помощи», в свою очередь, значило бы, что Белый дом его просто проигнорировал. Эксперт считает, что именно поэтому украинский лидер пытается уйти от ответа, сохраняя интригу и говоря, что американцы якобы поддерживают Киев, как и европейцы.

По словам собеседника издания, США сами нуждаются в ракетах для Patriot, а также существует огромная очередь из монархий Персидского залива, подписавших миллиардные контракты с американской компанией Lockheed Martin на поставку этого вооружения, поэтому этих ракет практически нет.