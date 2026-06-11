Появились кадры погони МиГ-29 за русской ракетой над одесским пляжем
Отдыхающий на одесском пляже стал свидетелем погони украинского истребителя за русской ракетой, снял происходящее на телефон и опубликовал видео в Сети.
Судя по воющей сирене, в момент съемки в городе объявили воздушную тревогу. Тем не менее на пляже много людей, они стоят у воды, наблюдая за приближающимся со стороны моря военным самолетом. Судя по густому дымному следу, это украинский истребитель МиГ-29.
Девочка, подросток, испугавшись, с криком выбежала из воды. В это время самолет ВСУ на небольшой высоте прошел над пляжем и пропал из кадра.
"Истребитель пытался сбить русские ракеты. Попытка не удалась, ракеты прибыли на место. Знаем, откуда взлетел МиГ-29 - теперь надо накрыть этот аэродром. По слухам, там еще всякие импортные самолеты есть", - сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.