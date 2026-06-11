Появились кадры погони МиГ-29 за русской ракетой над одесским пляжем

Отдыхающий на одесском пляже стал свидетелем погони украинского истребителя за русской ракетой, снял происходящее на телефон и опубликовал видео в Сети.

Судя по воющей сирене, в момент съемки в городе объявили воздушную тревогу. Тем не менее на пляже много людей, они стоят у воды, наблюдая за приближающимся со стороны моря военным самолетом. Судя по густому дымному следу, это украинский истребитель МиГ-29.

Девочка, подросток, испугавшись, с криком выбежала из воды. В это время самолет ВСУ на небольшой высоте прошел над пляжем и пропал из кадра.