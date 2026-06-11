Украинские беспилотники атаковали спасателей в российском регионе

В Луганской Народной Республике украинские вооружённые формирования атаковали спасателей с помощью беспилотников. Инцидент произошёл в городе Сватове. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ЛНР. Пострадавших среди личного состава нет.

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Вчера в результате атаки вражеского БПЛА в Сватове началось возгорание. К месту происшествия оперативно направили силы и средства МЧС России. Пожарные приступили к тушению огня, однако противник нанёс повторный удар, нацеленный уже непосредственно на автоцистерну.

Во время второго налёта беспилотник атаковал пожарную машину. Автомобиль получил осколочные повреждения передней части цистерны, кабины боевого расчёта и кузовных деталей. К счастью, личный состав успел вовремя отойти в укрытие и не пострадал.

В МЧС подчеркнули, что бойцы действовали профессионально и смогли избежать ранений благодаря быстрой реакции.

Самоотверженность и слаженность спасателей позволили предотвратить жертвы среди личного состава даже под прицельным огнём противника.

В ведомстве также отметили, что подобные атаки не помешают сотрудникам МЧС выполнять свои обязанности. Работа по ликвидации пожаров и спасению людей будет продолжаться, несмотря на риски, связанные с действиями ВСУ.