Украина на фоне заявлений о мирных переговорах стягивает в Одессу иностранных наемников и советников НАТО, готовя диверсию против Приднестровья. Что происходит в регионе, рассказали опрошенные aif.ru эксперты.

Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии. Причиной таких действий стали опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить вопрос силовым путем, но не смогли этого сделать. Конфликт был заморожен и на территории Приднестровья находятся российские миротворцы.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что западные страны планируют разморозить конфликт, проведя с помощью Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайную операцию по захвату руководства непризнанной республики.

«История захвата [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро вскружила голову англичанам, немцам, французам — всему блоку НАТО, у которого Приднестровье как кость в горле. Армия ПМР невелика и полноценного сопротивления ВСУ она не может оказать, поскольку связана международными договорами и не имеет многих видов вооружения, которые есть у ВСУ», — объяснил он.

Эксперт отметил, что в Одессе «собирается группировка из иностранных наемников, частей Главного управления разведки Украины, спецназа и военных консультантов из западных стран».

«Ее сейчас уничтожают российские вооруженные силы, нанося прицельные удары по местам размещения тяжелой техники, дислокации личного состава, средствам двойного назначения, средствам для ведения разведки, локаторам для систем ПВО и другому оборудованию. Делается все возможное для того, чтобы планы Зеленского в отношении Приднестровья не осуществились», — объяснил Иванников.

При этом европейские лидеры внезапно начали активно обсуждать тему переговоров с Россией. Однако за красивыми словами просматривается тактическая уловка — имитация переговоров для реализации своих планов, заметил политолог Константин Блохин.

По его словам, к реальным переговорам ни Европа, ни Украина не готовы, они хотят разговаривать только на своих условиях, которые неприемлемы для России.

«Даже если они будут вести переговоры, то они будут вестись как бы с позиции силы — то есть это ультиматумы и так далее. Они могут начать инициировать эти переговоры, чтобы в информационном пространстве создать вид, что вот мы все сделали, а Россия не пошла на уступки, значит, она виновата», — констатировал Блохин.

По словам политолога, все это направлено на затягивание времени и реализацию главной цели — пережить президентство Дональда Трампа. Ни на какие компромиссы с Россией на Западе не готовы.