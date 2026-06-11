Более 400 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ бесследно пропали в районе населённого пункта Охримовка в Харьковской области с декабря 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«По официальным данным, в 159-й Отдельная механизированная бригада (ОМБР) ВСУ только в районе Охримовки с первого декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады», — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что часть пропавших значатся как самовольно оставившие часть или позиции. Официального подтверждения или комментария от украинской стороны на данный момент не поступало.

Населённый пункт Охримовка находится в Харьковской области, недалеко от линии боевого соприкосновения. Этот район с конца 2025 года был зоной активных боевых действий.

159-я отдельная механизированная бригада ВСУ — это соединение, сформированное относительно недавно (по данным открытых источников, в 2024–2025 годах). Как и многие другие подразделения, она комплектовалась мобилизованными и добровольцами.

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