Массированная атака ВСУ 11 июня: пожары и пострадавшие

Сегодня ночью над территорией России были сбиты 330 украинских БПЛА. Какие регионы оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны отражали атаку с 20:00 до 07:00 мск, были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники самолетного типа.

БПЛА Вооруженных сил Украины были сбиты территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей.

Также атаке подверглись Краснодарский край, Московский регион, Крым. Дроны были уничтожены и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Краснодарский край

В Краснодаре в результате падения обломков БПЛА загорелся многоквартирный дом, а в Северском районе начался пожар на территории Афипского НПЗ. Пострадали три человека.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о том, что беспилотная опасность была объявлена по всей территории региона.

«Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание. По предварительной информации, есть двое пострадавших. (…) Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек», - отметил он.

В свою очередь мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил в своем канале на платформе «Макс», что обломки дрона упали в Центральном внутригородском округе.

При этом, по данным оперштаба Краснодарского края, было зафиксировано падение обломков и в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ.

«Обломки БПЛА также обнаружены по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Еще в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена работа газовой магистрали», - отметили в штабе.

Там также уточнили, что в Краснодаре поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в двух квартирах.

По словам жителей Краснодара, которые приводит 93.ru, первый взрыв прозвучал около 00:40. Взрывы продолжались еще около трех часов. При этом очевидцы подчеркивали, что было «так громко», что «все дребезжало».

Белгородская область

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 78 раз за минувшие сутки. В результате один человек погиб, десять получили ранения, рассказал в своем канале в «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, были нанесены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам, в том числе и с использованием реактивных систем залпового огня.

«В результате вражеского удара ВСУ в Ракитянском округе погиб мирный житель. (…) В Белгороде, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены десять человек. Восемь из них продолжают стационарное лечение», - рассказал Александр Шуваев.

Брянская область

Сегодня ночью в Брянской области были уничтожены 90 БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил оперштаб региона.

По данным штаба, атаку отражали подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск», спецподразделения Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», - говорится в сообщении на платформе «Макс».

Атака на Москву

Системы ПВО отразили и атаку на Москву. Данные об этом привел в своем канале в «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о том, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать город, было опубликовано в канале мэра 1:06 мск. Последнее – в 3:13 мск. В общей сложности было уничтожено 15 дронов.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - уточнил градоначальник.

Напомним, что накануне ночью украинские беспилотники ударили по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Загорелась крыша музея, пожару был присвоен четвертый ранг сложности.