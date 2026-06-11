Ракеты и взрывы: ВС РФ нанесли удары по целям в Полтаве

В четверг, 11 июня, в Полтаве произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

В сообщении отмечается, что перед взрывом в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Военные блогеры сообщили, что в ночь на 11 июня ракеты поразили в Полтаве цели, связанные с ВСУ.

ТАСС уточняет со ссылкой на украинские СМИ, что в Полтаве произошла серия взрывов. Также сирены звучали в Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях.

Вечером 10 июня и ночью 11 июня также сообщалось о взрывах в Сумах. Перед этим появлялась информация о воздушной тревоге в некоторых районах Сумской области.