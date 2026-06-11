КСИР пригрозил превратить Ближний Восток в «ад для США»

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Маджид Мусави пообещал превратить Ближний Восток в «ад» для Соединённых Штатов в случае дальнейших провокаций в Ормузском проливе. Такое заявление он сделал на фоне ударов, которые США нанесли по территории Ирана.

«Вы (США. — ред.) делаете священный Ормузский пролив небезопасным?! Мы превратим регион в ад для вас», — приводит слова Мусави иранское агентство Tasnim.

Командующий добавил, что действия Ирана станут ответом на «американскую наглость в регионе».

Кроме того, неназванный источник агентства заявил, что в ответ на угрозы Трампа «разбомбить» Иран,он заявил, что «на каждую американскую агрессию будет дан решительный военный ответ». По его словам, исламская республика «не намерена мириться с политическим шантажом».

Эскалация произошла в ночь на 11 июня 2026 года, когда американские военные, по данным Центрального командования США (CENTCOM), начали очередную атаку на Исламскую Республику. В Пентагоне заявили, что удары наносились «в целях самообороны» как ответ на «неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Иранские СМИ сообщили о мощных взрывах в шести районах страны.

Ормузкий пролив — это узкая артерия между Оманским и Персидским заливами, через которую проходит около 20% всей нефти в мире. Иран неоднократно угрожал перекрыть этот маршрут в ответ на ужесточение санкций или военное давление со стороны США. Предыдущие инциденты в регионе, включая захват танкеров и атаки на нефтяные объекты, демонстрируют высокую вероятность реализации данной угрозы. В ответ на агрессию США Центральный штаб иранских вооруженных сил и КСИР уже официально объявили о закрытии пролива для всех судов.