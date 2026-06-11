Ракетный удар с севера: ЦАХАЛ сообщил об обстреле из Ливана

Армия обороны Израиля заявила о ракетном обстреле со стороны соседнего государства. ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет с территории Ливана.

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Как сообщила пресс-служба израильской армии, атаке подверглись несколько населенных пунктов на севере страны. Данные о пострадавших и разрушениях в оперативном сообщении не приводятся.

Обстрелы возобновились на фоне обострения ближневосточного конфликта. Движение «Хезболлах» начало ракетные и беспилотные атаки по израильской территории 2 марта. Свои действия шиитская группировка объяснила агрессией США и Израиля против Ирана.

Израильские военные в ответ нанесли массированные авиаудары по позициям «Хезболлах». Целями стали объекты движения в южном пригороде Бейрута, а также на юге и востоке Ливана. Помимо воздушных атак, израильская армия объявила о начале наземной операции на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что приступают к новой военной кампании против шиитского сопротивления.

По данным израильских СМИ, в результате утреннего обстрела в Верхней Галилее сработали сирены воздушной тревоги в кибуцах Менара, Ифтах и Шаар-ха-Голан. Сообщается, что один из снарядов, выпущенных с ливанской стороны, разорвался на открытой местности, не причинив вреда. Система ПВО «Железный купол» перехватила несколько целей.

Медицинская служба «Маген Давид Адом» подтвердила, что заявок о раненых не поступало.

Обстрел произошел спустя несколько часов после того, как Армия обороны Израиля ликвидировала двух полевых командиров «Хезболлах» в ходе точечных ударов по долине Бекаа. По данным ЦАХАЛ, погибшие отвечали за организацию пусков ракет и запусков ударных беспилотников в сторону израильской территории.