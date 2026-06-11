Военные ВСУ сдались в плен после залистования позиций

Военнослужащие ВСУ сдались в плен группировке войск "Центр" после залистования позиций с агитационными материалами на добропольском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Сдачей боевиков ВСУ в плен обернулось системное залистование позиций противника операторами войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" на добропольском направлении СВО", - подчеркнули в министерстве.

Как рассказал оператор подразделения беспилотных систем Данил Осипов, военнослужащие ВСУ признаются, что им не доставляется провизия, нет ротации, и они принимают решение сдаться в плен.

"Противник когда видит листовку, он думает, что это, наверное, его последний шанс. После наших [огневых] воздействий некоторые сканируют QR-код, некоторые просто читают и по направлению к нашим позициям с поднятыми руками, с белым флагом и сдаются в плен", - отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что многие военные ВСУ были принудительно мобилизованы ТЦК и они "сидят в блиндажах от безвыходности".