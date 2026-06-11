Командование: ВС США завершили нанесение ударов по Ирану
Вооружённые силы Соединённых Штатов завершили нанесение ударов по Ирану.
Об этом сообщило Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ).
Целями атак США были иранские системы связи, средства ПВО и разведывательные системы, заявили в СЕНТКОМ.
Ранее Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ) сообщило, что войска США по указу главнокомандующего наносят дополнительные удары по Ирану.
Иранские системы ПВО сработали на юге республики.