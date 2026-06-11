Марочко: ВСУ отступили на запасные позиции из Старого Каравана в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из Старого Каравана на запасные позиции в Ольховские леса в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ вышли из Старого Каравана на краснолиманском участке, село перешло в серу зону.