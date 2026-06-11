В Запорожской области российскими военнослужащими ликвидирован иностранный наемник, воевавший на стороне киевского режима. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

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Речь идет о гражданине Колумбии Хуане Себастьяне Рестрепо Мазо 1993 года рождения. Уточняется, что боевик действовал под позывным Оникс. Данные о его ликвидации подтвердили источники агентства в силовых ведомствах.

Помимо уничтожения колумбийца, в силовых структурах также вспомнили о судьбе еще одного иностранного боевика — гражданина Латвии Улдиса Волмарса, который также отправился воевать на Украину. О гибели латвийского наемника ранее публично сообщил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По имеющейся информации, Волмарс ранее получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали обе ноги. Несмотря на инвалидность, осенью 2025 года он прошел реабилитацию и принял решение вернуться на линию боевого соприкосновения. В рядах ВСУ латвиец выполнял функции оператора и сборщика беспилотных летательных аппаратов.

По данным Объединенного комитета начальников штабов США (из открытых источников), в 2019 году в Колумбии было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны между НАТО и правительством Ивана Дуке Маркеса, что активизировало процесс подготовки местных военных кадров по стандартам альянса.