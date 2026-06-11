Трамп назвал число выпущенных по Ирану ракет Tomahawk

Корреспондент США Дональдом Трампом сообщил, что в рамках последней волны атак американские силы выпустили 49 крылатых ракет Tomahawk по целям на территории Ирана.

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Некоторые из ударов были нанесены на расстоянии около 65 километров от Тегерана.

Кроме того, по словам американского лидера, истребители США ведут операции в небе над Ираном, атакуя радары и системы противовоздушной обороны в юго-западной части республики.

В ночь на 11 июня США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране. Центральное командование американских Вооруженных сил заявляло, что это сделано в целях самообороны.