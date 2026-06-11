В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА, в городе включили сирены

Мэр столицы Кубани Евгений Наумов сообщил, что в Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" - идет отражение атаки БПЛА.

В данный момент в центре Краснодара звучит сирена, оповещающая об опасности, а также слышны взрывы.

"Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место", - написал глава столицы края в своих соцсетях.

Наумов обратился с просьбой к жителям мегаполиса не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая).

А если вы стали свидетелем полета БПЛА, то необходимо сообщить по номеру 112.

В международном аэропорту Краснодара имени Екатерины II c 23:51 среды введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - объяснили в Росавиации.