Глава российской делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова назвала главными спонсорами убийств мирных граждан России европейских участников так называемой «коалиции дронов».

Соответствующее заявление дипломат сделала на очередном заседании форума.

По словам Ждановой, речь идет о группе стран во главе с Ригой и Лондоном, которые передали киевскому режиму свыше 215 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Только в 2025 году Латвия поставила 17 тысяч дронов, а Британия — порядка 120 тысяч единиц. Всего же, как отметила представитель РФ, ссылаясь на западные источники, Украина получила от иностранных кураторов более 1,5 миллиона БПЛА.

Дипломат обратила особое внимание на то, что украинские военные наносят прицельные удары именно по гражданским лицам на территории России. В качестве примера она привела серию атак на пассажирские поезда. 2 июня беспилотник ударил по вокзалу в Джанкое. 4 июня был атакован поезд на маршруте Азовское — Керчь — имеются убитые и раненые. 8 июня дрон ВСУ поразил локомотив пассажирского состава Москва — Симферополь, в результате погиб помощник машиниста.

Жданова подчеркнула, что за прошедшую неделю 94 процента раненых и погибших мирных жителей России стали жертвами именно украинских беспилотников. Она также сообщила, что для отработки навыков массированного использования БПЛА намечается задействование недавно открытого крупнейшего в Прибалтике полигона «Селия». Там уже планируются латвийско-нидерландские учения с привлечением украинских специалистов по работе с беспилотными системами.

Обращаясь к европейским спонсорам киевского режима, глава делегации РФ предупредила, что в результате тестирования их беспилотных «новинок» гибнут некомбатанты. Жданова также призвала западные страны представить, что в атакованном пассажирском поезде на российской территории могут оказаться их граждане — журналисты, дипломаты или туристы.