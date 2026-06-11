ВСУ на 95% автоматизировали перехват российских БПЛА "Герань"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 95% автоматизировали перехват российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Герань". Об этом сообщает NextGenDefense со ссылкой на заявление министра обороны республики Михаила Федорова.

В публикации отмечается, что новая украинская система противодействия беспилотникам оптимизирует операции противовоздушной обороны.

По данным издания, теперь украинские операторы отвечают за обнаружение цели и подтверждение в реальном времени, а система обрабатывает оставшиеся этапы, включая наведение перехватчика на выбранную угрозу.

До этого командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным "Кот" заявил, что использование российских FPV-перехватчиков "Елка" вынудило Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменить тактику применения беспилотников и увеличить высоту их полета до более чем одного километра.