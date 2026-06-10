Президент США Дональд Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану. Об этом сообщает Axios.

По словам источников портала, один из рассматриваемых вариантов — проведение операции крупного масштаба, но кратковременной по продолжительности, с целью заставить Иран изменить свою позицию в переговорах.

В заседании участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие высокопоставленные чиновники. Министр обороны Пит Хегсет подключался к обсуждению из штаб-квартиры Центрального командования ВС США в Тампе.

Ранее Трамп заявил, что США намерены вновь нанести сильный удар по Ирану.