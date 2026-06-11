Севастополь под атакой: ПВО сбило 20 вражеских дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь, сбив более 20 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем сообщении на платформе «Макс».

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В ночь на 10 июня в Севастополе была объявлена воздушная тревога в связи с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Развожаева, силы ПВО успешно справились с угрозой, сбив более 20 БПЛА в различных районах города, включая Северную сторону, Севастопольскую бухту, Парк Победы, Балаклаву и мыс Фиолент.

Губернатор призвал жителей оставаться в безопасных местах и следовать указаниям местных властей. По предварительным данным, в результате атаки никто из гражданских лиц не пострадал, что свидетельствует о высоком уровне готовности и эффективности работы ПВО.

Развожаев также отметил, что воздушная тревога продолжает действовать, и призвал жителей сохранять бдительность. Обстановка в регионе остается напряженной, однако власти уверяют, что делают все возможное для обеспечения безопасности граждан.