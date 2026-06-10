На Украине признали падение эффективности ПВО

Представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что эффективность систем ПВО в стране упала. Украинского военнослужащего цитирует телеканал «Мы — Украина».

«Процент сбития баллистики снизился в сравнении с месяцами, которые были до этого, даже в зимний период», — сказал Игнат.

Он объяснил это тем, что сейчас Украина испытывает дефицит ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее о большом дефиците ракет ПВО на Украине из-за Ирана заявил президент республики Владимир Зеленский.