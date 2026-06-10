В Британии раскрыли планы Европы в сфере обороны

Главы государств и правительств Европы озабочены тем, что США могут отказаться задействовать пятую статью НАТО в случае кризиса. В связи с этим, лидеры обсуждают стратегии обороны без участия американских солдат, пишет Times со ссылкой на дипломатические источники.

Журналисты заметили, что в дискуссии принимают участие все больше европейских столиц. В частности, скандинавские страны и Франция еще в 2025 году втайне начали внутренние обсуждения по этим вопросам.

Источник пояснил, что в 2026 году Германия и Польша, которые ранее ориентировались на США, надеялись, что Вашингтон выполнит свои обещания в сфере обороны, стали значительно активнее изучать запасные варианты.

Страны Балтии, которые на протяжении многих лет рассматривали Соединенные Штаты как ключевого гаранта безопасности, не отстают от общеевропейского тренда — их чиновники также задумываются о том, как выйти из сложившейся ситуации.

Карл III: Британия увеличит траты на оборону и укрепит НАТО

Ранее сообщалось, что споры о необходимости создания европейской армии ведутся на протяжении нескольких десятилетий.

Особую остроту они приобрели, по мнению аналитиков, когда Дональд Трамп вернулся в Овальный кабинет, открыто выразил свое презрение к НАТО, раскритиковал европейских союзников и допустил выход США из альянса.