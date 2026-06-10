Демобилизация на Украине в нынешних условиях невозможна. С такой оценкой выступил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов в интервью изданию Liga.

По мнению Гнатова, на данный момент темпы мобилизации в стране недостаточны. «Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», — сказал он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен призвал европейских лидеров прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине.