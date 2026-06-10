Европейским лидерам следует прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине. С такой точкой зрения в социальной сети X выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он опубликовал видеозапись одного из случаев принудительной мобилизации. На них видно, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытаются затолкать мужчину в микроавтобус. Он активно сопротивляется. В это же время силовикам пытается помешать девушка.

«Нашим приоритетом должно быть немедленное прекращение этой ужасной войны путем переговоров, а не пополнение окопов», — написал Дизен, осудив идею депортации украинских беженцев и назвав сотрудников ТЦК «головорезами [президента Украины] Владимира Зеленского».

Профессор также отметил, что лидеры Евросоюза саботируют все пути к миру на протяжении 12 лет.

Ранее сообщалось, что мобилизованный мужчина при попытке избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве выпрыгнул из окна больницы.