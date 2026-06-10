ВСУ готовятся повторить сценарий "Азовстали" в Краматорске

Бои с ВСУ в Краматорске могут повторить сценарий "Азовстали" в Мариуполе. Противник превращает в укрепленные районы территории Старокраматорского и Новокраматорского машиностроительных заводов, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, укрепления начали формировать еще в 2022 году. Эти заводы примерно такие же, как "Азовсталь", по площади, цехам и подземным коммуникациям. Заводы строились в советское время, они могли работать в условиях ядерной войны. Противник будет из Краматорска и Славянска делать очередную "фортецию", сказал советник главы ДНР "Вестям".

Крупный металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе начал работать в 1933 году. Работу предприятия приостановили из-за начала СВО в феврале 2022 года. В мае 2022 года ВС России полностью освободили территорию завода от остатков группировки ВСУ.